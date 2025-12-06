На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Извержение вулкана могло вызвать эпидемию бубонной чумы в Европе

Martin Rietze/Global Look Press

Международная группа исследователей пришла к выводу, что крупное вулканическое извержение середины XIV века могло стать спусковым механизмом распространения в Европе бубонной чумы или Черной смерти. Работа опубликована в журнале Communication Earth & Environment (CEE).

По данным ученых, извержение вызвало временное, но значительное похолодание в Средиземноморье. Климатический шок привел к резкому падению урожайности, и государства региона начали массово импортировать зерно, чтобы избежать голода. Именно на этих торговых судах, считают авторы работы, в Европу прибыла чумная палочка Yersinia pestis — вместе с блохами, которые прятались в зерне.

Черная смерть — первая волна второй в истории пандемии чумы — в 1347–1353 годах унесла жизни жизни десятков процентов населения Европы. Однако причины столь стремительного появления болезни в европейских портах именно в этот момент до сих пор остаются предметом научных споров.

Исследователи из Кембриджа и Института истории и культуры Восточной Европы имени Лейбница объединили климатические, археологические и исторические данные. Хроники того времени описывают уменьшение солнечного света, густую облачность и необычно темное лунное затмение — признаки мощного выброса вулканических аэрозолей. Высокие концентрации серы в ледяных кернах указывают на крупное тропическое извержение около 1345 года, которое привело к «вулканической зиме» и серии холодных и влажных сезонов.

Архивы фиксируют падение урожаев в Италии, после чего Венеция и Сицилия резко увеличили импорт зерна из черноморских портов. По мнению авторов, именно эти поставки и занесли чуму в Европу: спустя несколько недель после прибытия судов в Венеции были зарегистрированы первые случаи заболевания.

Ученые подчеркивают, что пандемия стала следствием сочетания редкого климатического шока и долгосрочных торговых связей. Понимание подобных взаимодействий важно для разработки стратегий предотвращения будущих эпидемий на фоне глобального изменения климата.

Ранее российские специалисты создали «магнит» для обнаружения «малой чумы».

