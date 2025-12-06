Зеленский уведомил генсека НАТО о переговорах Украины и США

Зеленский заявил, что уведомил Рютте о переговорах представителей Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уведомил генерального секретаря НАТО Марка Рютте о переговорах представителей республики и США. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Я разговаривал с Марком Рютте. Благодарен за добрые слова о наших военных в День армии. Мы обменялись оценками дипломатической ситуации, и я проинформировал Марка о беседе наших представителей в Америке с командой президента [США Дональда] Трампа», — написал Зеленский.

Он добавил, что договорился с генсеком НАТО о дальнейших контактах.

Агентство Bloomberg сообщило, что на последних переговорах представителей США и Украины во Флориде не было признаков «крупного прорыва» в мирном процессе. Делегаты Вашингтона и Киева договорились о «рамках мер безопасности» и обсудили, какие средства сдерживания потребуются для урегулирования конфликта с Россией, но не пришли ни к каким конкретным результатам. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже заявил, что обсуждение продолжится 6 декабря. В Европе тем временем опасаются заключения соглашения, которое станет «предательством Запада». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

