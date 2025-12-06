Певцов назвал условие возвращения уехавших из России артистов

Актер Певцов: если артисты не подлежат уголовному преследованию, они могут вернуться в РФ

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал условие возвращения артистов, уехавших из России после начала СВО. Его цитирует ТАСС.

«Я думаю, что большинство хотят вернуться, потому что жить там не на что, а кушать им хочется, они привыкли жить по-своему. Если эти люди не подлежат преследованию за нарушение нашего Уголовного кодекса, они могут вернуться», — сказал он.

Нужно ли человеку извиниться публично, продолжил он, каждый артист должен определить для себя сам. Если люди критиковали страну и военных открыто, продолжил он, извиняться им нужно тоже открыто.

В ноябре музыкант Никита Пресняков опроверг слух, что вернулся в Россию.

Пресняков рассказал, что пока не планирует приезжать в Россию. По словам артиста, он навестит родину «рано или поздно». На данный момент музыкант занимается развитием своей карьеры. Артист с утра до вечера занят работой.

Ранее стало известно, что Дмитрий Назаров сохранил в России комнату за 40 млн рублей.