Полиция перекрыла движение в Петербурге, чтобы задержать группу подростков

В Петербурге полиция перекрыла движение, чтобы задержать подростков с пистолетами

Подростков с ножами, дубинками и ракетницами задержали на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Подростки от 14 до 18 лет вели себя крайне вызывающе на «Приморской». На место вызвали полицию, тогда агрессоры попытались скрыться на трамвае. Общественный транспорт остановили, перекрыв на время дорожное движение. Семерых ребят доставили в отдел», — сообщает канал.

Отмечается, что у подростков изъяли два газовых пистолета, баллончики, ножи и телескопические дубинки.

До этого в Омске несколько подростков устроили стрельбу из травматического оружия на парковке торгового центра. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Омска NGS55».

«Компания ребят гуляла по торговому центру, а один из них стрелял на парковке из травмата. Позже внутри торгового центра школьника задержал сотрудник полиции», — отмечается в публикации.

В городской полиции уточнили, что полицейские проводили в торговом центре профилактические мероприятия с несовершеннолетними. Когда сотрудники подошли к компании шумных подростков, один из них попытался сбежать. При задержании у 13-летнего подростка выпал предмет, похожий на пистолет.

