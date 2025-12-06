На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионер из Москвы лишился 48 млн рублей, испугавшись уголовного преследования

Мошенники отобрали у пожилого москвича 48 млн рублей, запугав уголовным делом
Shutterstock

Мошенники похитили у пенсионера из Москвы более 48 млн рублей, запугав его уголовным преследованием. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Недавно 70-летнему жителю Тушино позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками соцзащиты и правоохранительных органов. Они сообщили, что мужчина стал подозреваемым по некому уголовному делу и прислали поддельные процессуальные документы.

Под давлением пенсионер согласился подписать «обязательство о неразглашении» и получить «конспиративный мобильный телефон» для связи с «оперативными сотрудниками».

Затем мошенники убедили его в необходимости «замены банковского счета» для сохранения сбережений. В течение месяца пенсионер снимал деньги со своих и счетов жены и передавал их «агентам», которые называли пароли.

Когда сумма ущерба превысила 48,7 млн рублей, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

  

Ранее школьник устроил обыск дома, вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам 12,5 млн рублей.

