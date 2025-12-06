Посол США оценил возможность нападения России на НАТО

Посол США при НАТО Мэтью Вимтакер в отличие от европейских союзников не считает, что Россия намеревается напасть на альянс. Об этом он заявил на форуме в Катаре, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет, я думаю, вероятность очень низкая», — высказал мнение дипломат.

При этом посол подчеркнул, что страны-члены НАТО, включая США, серьезно относятся к обязательствам в рамках пятой статьи устава организации.

6 декабря посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что страны НАТО рассматривают Крайний Север в качестве потенциального театра военных действий. По его словам, страны-члены альянса и, в первую очередь, Великобритания привносят наибольшую напряженность в регионе.

До этого газета Politico писала, что Великобритания взяла на себя роль ключевого игрока в подготовке НАТО к конфликту с Россией в Арктике. Лондон еще в 2014 году возглавил группу европейских «стран-единомышленниц» в подготовке к угрозам якобы со стороны России на северном фланге альянса.

Ранее Bloomberg сравнил военное присутствие России и НАТО в Арктике.