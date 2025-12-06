В Турции отметили слабое положение Запада из-за давления на Россию

Попытка оказать давление на Россию в вопросе урегулирования конфликта на Украине поставила Запад в уязвимую позицию. Об этом пишет турецкий публицист Исмаил Капан в колонке для издания Turkiye.

«Запад, по словам автора, просчитался в своих ожиданиях и сталкивается с последствиями собственной стратегии давления на Москву», — отметил автор.

По его мнению, Запад все больше осознает провал своей политики, однако для него уже «это поздно».

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее европейским лидерам ничего не сообщили о переговорах Путина и Уиткоффа.