Во Франции оценили политику Трампа по Европе

Le Monde: Трамп унизил Европу, отстранив ее от переговоров по Украине
Aaron Schwartz/Reuters

Администрация Дональда Трампа проводит закрытые переговоры по урегулированию конфликта на Украине, игнорируя Европу. Об этом пишет французское издание Le Monde.

«Союзники Украины <...> были намеренно отстранены США от переговоров, проигнорированы и унижены. <...> Трамп относится к европейцам так же, как к гватемальцам, — без всякого уважения», — говорится в публикации.

5 декабря на Украине анонсировали новую встречу с США. Глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров совместно с другими делегатами Киева встретился с американскими представителями для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта, писала «Украинская правда».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

Ранее Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной в субботу.

