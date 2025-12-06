На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молодая мать жестоко избила годовалого сына в Воронеже

В Воронеже 23-летняя мать причинила годовалому тяжкие травмы и поплатилась
true
true
true
close
Pixabay

В Воронеже будут судить девушку, которая причинила маленькому сыну тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает прокуратура региона.

Уголовное делопо п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего) возбудили в отношении 23-летней местной жительницы.

По версии следствия, в сентябре этого года она нанесла тяжкие телесные повреждения своему годовалым сыну. На допросе женщина признала вину, и суд заключил ее под стражу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и уже подала иск о лишении матери родительских прав. В ближайшее время она предстанет перед судом.

До этого в Новосибирске мать два года била дочь палкой и утюгом из-за непослушания. Избиения продолжались с июля 2022 по октябрь 2024-го. Впервые женщина подняла руку на дочь, когда той исполнилось 12 лет. Она могла наказать девочку за опоздание, не вынесенный мусор, неубранную комнату или разбитую кружку. Прокуратура потребовала для подсудимой шесть лет колонии общего режима, но суд назначил ей всего 3,5 года лишения свободы.

Ранее молодая мать в Приморье избивала пятимесячную дочь и избежала колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами