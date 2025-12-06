Молодая мать жестоко избила годовалого сына в Воронеже

В Воронеже будут судить девушку, которая причинила маленькому сыну тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает прокуратура региона.

Уголовное делопо п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего) возбудили в отношении 23-летней местной жительницы.

По версии следствия, в сентябре этого года она нанесла тяжкие телесные повреждения своему годовалым сыну. На допросе женщина признала вину, и суд заключил ее под стражу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и уже подала иск о лишении матери родительских прав. В ближайшее время она предстанет перед судом.

До этого в Новосибирске мать два года била дочь палкой и утюгом из-за непослушания. Избиения продолжались с июля 2022 по октябрь 2024-го. Впервые женщина подняла руку на дочь, когда той исполнилось 12 лет. Она могла наказать девочку за опоздание, не вынесенный мусор, неубранную комнату или разбитую кружку. Прокуратура потребовала для подсудимой шесть лет колонии общего режима, но суд назначил ей всего 3,5 года лишения свободы.

Ранее молодая мать в Приморье избивала пятимесячную дочь и избежала колонии.