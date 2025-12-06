Зеленский прокомментировал ночные удары по Украине

Зеленский заявил об ударах по энергетике Украины

Российские военнослужащие нанесли удары по инфраструктуре и энергетике Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Были также удары по предприятиям Киевской области. Главные цели этих ударов снова энергетика», — написал Зеленский.

Он добавил, что также были нанесены удары по объектам инфраструктуры в Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Одесской и Николаевской областей. Зеленский вновь потребовал от западных стран новую партию военной помощи и усиления антироссийских санкций.

6 декабря министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152-х районах.

Украинские СМИ писали, что 6 декабря на западе Украины в Луцке произошли взрывы. Звуки взрывов также фиксировались в Днепропетровске, Полтаве, Львовской области и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

