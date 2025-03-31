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Хороший, пожилой, злой: 10 лучших фильмов Клинта Иствуда, которому исполнилось 95

Актеру и режиссеру Клинту Иствуду исполнилось 95 лет
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31 марта очередной юбилей отмечает Клинт Иствуд — великому режиссеру и актеру исполнилось, страшно подумать, 95 лет. За долгие годы своей жизни он стал легендой американского кинематографа, автором множества культовых фильмов — и, учитывая суровый «дедовский» характер, последним живым символом безвозвратно ушедшего Голливуда (и эпохи вообще). «Газета.Ru» — о 10 лучших проектах в карьере Иствуда.

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