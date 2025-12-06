Российские военные продолжают уничтожение группировки ВСУ в Димитрове

Российская группировка войск «Центр» продолжает ликвидацию украинской военной группировки, окруженной в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров Донецкой народной республики», — отмечается в публикации.

4 декабря Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в ходе выступления объявила об окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам депутата, российская сторона приближается к Запорожью.

До этого газета Bild со ссылкой на одного из бойцов писала, что тысяча солдат ВСУ попала в окружение в Димитрове и просит о помощи. По словам военнослужащего, положение украинской стороны в городе «критическое». Он рассказал, что логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

Ранее российские войска взяли под контроль Безымянное.