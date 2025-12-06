На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронеже подозреваемый в развращении школьницы педагог позвал ее замуж

Педагог из Воронежа позвал 15-летнюю школьницу замуж
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

В Воронеже учитель физкультуры, признавшийся в сексуальных отношениях с 15-летней ученицей, предложил ей выйти замуж. Об этом сообщила лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко.

Скандал разразился в одной из школы города. Педагога сразу же уволили, однако суд пока не отправил подозреваемого в СИЗО, несмотря на признания обеих сторон. По словам свидетелей, от действий учителя пострадали еще несколько учениц этой же школы, которые уже выпустились.

Тем временем мужчина, пытаясь уйти от ответственности, предложил школьнице выйти за него замуж прямо в здании Следственного комитета, хотя она еще не достигла возраста согласия.

По словам Левченко, воронежцы активно обсуждают случившееся в соцсетях многие, при этом многие горожане пытаются оправдать учителя и обвиняют пострадавшую, распространяя оскорбительные слухи. Родители обвиняемого также считают сына невиновным.

Органы правопорядка и общественность продолжают настаивать на справедливом расследовании и суде, надеясь, что другие пострадавшие девочки также решатся дать показания.

«Будем дальше добиваться справедливости и суда. Надеюсь, другие девочки тоже осмелятся дать показания», — подытожила активистка.

Ранее педофил сбежал из тюрьмы и изнасиловал третьеклассницу.

