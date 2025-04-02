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Умер Вэл Килмер — звезда фильмов «Лучший стрелок» и «Бэтмен навсегда»

В Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет скончался актер Вэл Килмер

В Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет скончался актер Вэл Килмер. Дочь артиста Мерседес Килмер сообщила, что причиной смерти стала пневмония. В 2014 году у Килмера был диагностирован рак горла, от которого он впоследствии вылечился.

Килмер начал свою карьеру в кино в 1980-х. Его дебютом стал фильм «Совершенно секретно!» (1984), в котором он сыграл роль американского певца, случайно оказавшегося втянутым в шпионские приключения в Берлине. Несмотря на то, что это была пародия, Килмер показал свои комедийные способности и привлек внимание зрителей. Однако настоящая известность пришла к нему после роли пилота Икс в фильме «Лучший стрелок» (1986) с участием Тома Круза.

В 1990-х Килмер стал уже настоящей звездой. Роль Джима Моррисона в фильме «Дорз» (1991) принесла ему широкое признание. Кроме того, он исполнил одну из самых известных ролей в кино — Бэтмена в «Бэтмене навсегда» (1995).

Килмер известен не только главными ролями, но и яркими персонажами второго плана. Он принял участие в таких фильмах, как «Тень» (1996), «Призрак и тьма» (1996), «Кровавая морда» (2003) и «Томас Сойер и Гекльберри Финн» (2014).

Килмер также увлекался театром и написал одноактную пьесу о Марке Твене, которую исполнил на сценах театров по всей Америке.

След Вэла Килмера на экране и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».

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