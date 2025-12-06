На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев заявил о планах Европы совершить «самоубийство»

Глава РФПИ Дмитриев: ЕС хочет завершить самоубийство европейской цивилизации
Roman Naumov/Global Look Press

Европейский союз, уничтожая права собственности как основу финансовой системы, рассчитывает завершить самоубийство европейской цивилизации. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Газета Financial Times 6 декабря писала, что возможное изъятие замороженных активов России в Евросоюзе может сказаться на роли евро как мировой резервной валюты. Дмитриев прокомментировал эту публикацию.

По словам главы РФПИ, в то время как руководители Евросоюза разрушают свои страны неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим кризисом, элитарные силы хотят завершить самоубийство европейской цивилизации, ликвидировав права собственности, основу финансовой системы, и взорвав евро.

«Впечатляет», — написал Дмитриев.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран Европейского на использование замороженных активов России для помощи Украине. Обсуждается сумма от €185 млрд до €210 млрд в виде кредита, который Киев условно должен будет вернуть после окончания конфликта и в случае выплаты Москвой республике материального ущерба.

Ранее в МИД России заявили, что в ответ на изъятие активов России «будет сюрприз».

Все новости на тему:
Санкции против России
