Американский фигурист с российскими корнями установил рекорд по четверным прыжкам на соревнованиях

Фигурист Малинин обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу
Brian Snyder/Reuters

Представитель США фигурист Илья Малинин стал первым в истории фигуристом, который исполнил на соревнованиях семь четверных прыжков.

Свое достижение он показал в финале международной серии Гран-при по фигурному катанию. Также Малинин установил мировой рекорд по числу баллов, полученных за прокат произвольной программы (238,24). Предыдущее достижение было установлено им же 2 ноября на Гран-при Канады (228,97).

В 2024 и 2025 годах Малинин выигрывал чемпионат мира.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее в России восхитились Малининым.

