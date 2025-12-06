Пучков: Трампу не хватило поддержки для быстрого завершения конфликта на Украине

Журналист, продюсер и блогер Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с RT высказал мнение о том, почему глава Белого дома Дональд Трамп не смог прекратить конфликт на Украине за 24 часа.

По его словам, американский президент не смог сделать этого из-за нехватки надежных сторонников.

«В моем понимании, он не политик, он бизнесмен. В аппаратных играх он вообще ничего не понимает. То, что ты президент, — это прекрасно. А кто тебя внутри администрации поддерживает? Если ты один залез наверх, у тебя команда должна быть», — высказался Пучков.

Он подчеркнул, что даже внутри собственной партии Трампа поддерживают не все.

Накануне Трамп в ходе выступления на церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года заявил, что завершение урегулирования конфликта на Украине «на очереди».

Глава Белого дома, отвечая на вопрос о возможном вручении ему Премии мира ФИФА, заявил, что сосредоточен на спасении жизней, а не получении наград. Он добавил, что официально не получал никаких данных о получении премии.

Ранее Сырский признал, что армия России наступает по всей линии фронта.