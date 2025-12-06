«Газпром» подал в суд на «дочку» Uniper

ООО «Газпром экспорт» подало иск в российский суд на «дочку» германской компании Uniper - Lubmin-Brandov Gastransport (LBTG). Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Исковое заявление поступило в суд 5 декабря. Подробности не приводятся.

LBTG владеет долей 20% в газопроводе OPAL — сухопутном продолжении «Северного потока».

Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH является дочерним подразделением Uniper. Газопровод OPAL соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, его пропускная способность составляет 36 млрд куб. м в год.

Технически же газопровод эксплуатируется компанией GASCADE Gastransport GmbH, до национализации правительством ФРГ она называлась Gazprom Germania и являлась дочерней структурой «Газпрома».

В 2024 году концерн расторг долгосрочные контракты с «Газпром экспортом». Uniper инициировала арбитражное разбирательство и подала иск к «Газпрому» на €11,6 млрд, обвинив в убытках из-за недопоставки газа.

Ранее Россия и Китай договорились о поставках газа по «Силе Сибири — 2».