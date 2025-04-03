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10 российских ТВ-передач прошлого, которые вызывают шок и ностальгию

10 российских шоу девяностых и нулевых, о которых вы никогда не слышали
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Российское телевидение эпохи девяностых — нулевых не просто так столь часто вспоминают с сильнейшей ностальгией — это было время максимальных экспериментов, подарившее нам культовые передачи, от «Последнего героя» и «Сам себе режиссер» — до «Форта Боярд» и «Кто хочет стать миллионером?». В тысячный раз ворошить мейнстрим, пускай и легендарный, впрочем, дело последнее — потому вашему вниманию 10 отечественных передач недалекого прошлого, о которых вы, вероятно, уже давно не вспоминали (и которые в 2025 году могут показаться вполне себе сумасшедшими).

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