Путин и Жапаров провели телефонный разговор

Путин и Жапаров подтвердили крепкие отношения дружбы между РФ и Киргизией
Алексей Никольский/РИА Новости

Президенты Киргизии и России Садыр Жапаров и Владимир Путин в телефонном разговоре подтвердили крепкие отношения дружбы и союзничества между странами. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Путин поздравил Жапарова с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в госдеятельности. Глава Киргизии, в свою очередь, поблагодарил коллегу за теплые слова.

Также главы двух государств отметили неизменно крепкие отношения дружбы, союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией.

В Бишкеке отметили, что недавний визит Путина в республику стал крайне плодотворным, придал дополнительный импульс стратегическому партнерству по всему спектру двусторонней повестки.

До этого в поздравительной телеграмме Путин отметил, что тепло вспоминает свой недавний визит в Бишкек.

Путин находился с визитом в Киргизии с 25 по 27 ноября. Он провел переговоры с Жапаровым и принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Путин пошутил, когда узнал об устройстве киргизской юрты.

