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«Живу по своим законам». Виктории Боне — 45

Виктория Боня отмечает юбилей

Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года в Краснокаменске в Забайкалье. После школы переехала в Москву, отучилась на бухгалтера и начала строить модельную карьеру. В 2001 году представляла Россию на конкурсе «Мисс Земля», а в 2006-м устроилась работать на телевидение — вела передачу «Cosmopolitan. Видеоверсия», а также несколько программ на MTV.

Широкому зрителю Боня запомнилась как участница «Дома-2», в котором она снималась 11 месяцев. Также ее можно было увидеть в реалити-шоу «Без страховки», «Форт Боярд» и «Звезды в Африке». Был у Бони и опыт съемок в кино и сериалах: она играла, например, в 16 эпизодах «Универа» и российско-американском боевике «Максимальный удар».

Также Боня известна как модель и амбассадор брендов, основательница своей марки косметики и блогер с миллионной аудиторией. Свои успехи Боня пытается «продать», устраивая курсы и ретриты, из-за чего сталкивается с обвинениями в инфоцыганстве.

«Я живу в свое удовольствие, по своим законам, следуя своим чувствам и желаниям, не оглядываясь на посторонних людей. Я всегда верю в лучшее. Если сегодня мне жизнь не дает чего-то, значит, она приготовила что-то лучшее впереди. Так и происходит», — говорила она о себе.

Во время пандемии COVID-19 Боня отметилась неоднозначными высказываниями: она активно распространяла конспирологическую теорию о якобы связи распространения коронавируса с влиянием вышек связи 5G и заявляла, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «вакцинировать и установить чипы». Однако впоследствии сообщила, что сама привилась от COVID — по ее словам, «добровольно-принудительно».

С 2011 года Боня живет в Монако. С 2010 по 2017 год была замужем за бизнесменом Алексом Смерфитом, у пары есть 12-летняя дочь. В свободное время Боня занимается альпинизмом: среди покоренных ей вершин — Монблан-дю-Такюль в Альпах (высота 4248 м) и Манаслу в Гималаях (8163 м).

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