«Жуткая авария»: школьник не выжил в серьезном ДТП в Дзержинске

В Дзержинске автомобиль с подростком разбился в жестком ДТП
Telegram-канал Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

В городе Дзержинске Новгородской области 15-летний подросток разбился в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Жители Дзержинска сообщают о жуткой ночной аварии <…> Юный водитель не справился с управлением и снес 2 дерева», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах с места ДТП видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, при этом в момент аварии автомобиль подлетел и приземлился на боковую часть. По данным канала, в результате ДТП подросток оказался заблокированным в искореженной машине. Спасатели деблокировали школьника и передали медикам, но травмы несовершеннолетнего водителя оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Анивском районе Сахалинской области мужчина попал под колеса Toyota Crown. Местные жители запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на место аварии прибили экстренные службы города. Далее заметно, что Toyota Crown получила повреждения.

Ранее сахалинцы сняли на видео последствия ДТП с Toyota Crown.

