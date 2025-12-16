На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров показал удар возмездия «за Грозный» по позициям ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал удар российских военных по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), который стал возмездием за атаку беспилотников в Грозном. Ролик появился в Telegram-канале политика.

По словам Кадырова, на первом этапе разведка при помощи дронов смогла точно установить расположение укреплений и огневых точек ВСУ. После этого по целям противника был нанесен артиллерийский удар, в том числе из залповых орудий. В результате были подавлены и выведены из строя ключевые позиции ВСУ, техника и живая сила, уточнил глава Чечни.

На кадрах, которые он опубликовал, можно увидеть, как боец российской армии пишет на одном из снарядов «за Грозный», а после заряжает им орудие и производит выстрел. Кроме того, видно, как позициям противника производится атака с воздуха и при помощи полевого орудия, похожего на северокорейскую установку РСЗО Тип-63.

15 декабря Кадыров сообщил, что в Чечне ежедневно сохраняется опасность атак беспилотников ВСУ. При этом он отметил, что основные маршруты полетов дронов перекрыты, а долетают лишь единичные аппараты.

В частности, 5 декабря в результате атаки БПЛА был поврежден небоскреб «Грозный-Сити». После удара внутри здания произошел пожар. Ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей, рассказали очевидцы.

Ранее в Чечне бойца наградили миллионом рублей за сбитый украинский БПЛА.

