Кадыров показал удар возмездия «за Грозный» по позициям ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал удар российских военных по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), который стал возмездием за атаку беспилотников в Грозном. Ролик появился в Telegram-канале политика.

По словам Кадырова, на первом этапе разведка при помощи дронов смогла точно установить расположение укреплений и огневых точек ВСУ. После этого по целям противника был нанесен артиллерийский удар, в том числе из залповых орудий. В результате были подавлены и выведены из строя ключевые позиции ВСУ, техника и живая сила, уточнил глава Чечни.

На кадрах, которые он опубликовал, можно увидеть, как боец российской армии пишет на одном из снарядов «за Грозный», а после заряжает им орудие и производит выстрел. Кроме того, видно, как позициям противника производится атака с воздуха и при помощи полевого орудия, похожего на северокорейскую установку РСЗО Тип-63.

15 декабря Кадыров сообщил, что в Чечне ежедневно сохраняется опасность атак беспилотников ВСУ. При этом он отметил, что основные маршруты полетов дронов перекрыты, а долетают лишь единичные аппараты.

В частности, 5 декабря в результате атаки БПЛА был поврежден небоскреб «Грозный-Сити». После удара внутри здания произошел пожар. Ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей, рассказали очевидцы.

Ранее в Чечне бойца наградили миллионом рублей за сбитый украинский БПЛА.