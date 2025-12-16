На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму конфисковали активы граждан и компаний, поддерживавших Киев

Константинов: в Крыму национализировали 84 актива пособников Киева
Damira/Shutterstock/FOTODOM

Государственный совет Республики Крым расширил перечень национализированного имущества, добавив 84 актива физических и юридических лиц, которых в регионе считают пособниками киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он уточнил, что в число конфискованных активов попало имущество граждан и компаний, которые, по оценке властей, зарабатывали в Крыму средства, направляемые на поддержку украинских вооруженных формирований. Среди них оказались лица, воюющие в рядах ВСУ.

Константинов выделил конкретные фамилии: Новосельцевы Михаил и Константин Вадимовичи, Ткаченко Егор Андреевич, проходивший службу в бригаде «Холодный Яр» оперативного командования «Восток» (в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене), а также Бабич Евгений Николаевич, полковник, служащий в научно-исследовательском отделе боевого и технического обеспечения систем воздушных сил Украины.

Кроме того, национализация затронула имущество Владимира Присяжнюка, которого власти называют пособником киевского режима. По данным парламента, он занимался сбором средств и финансированием украинских вооруженных формирований, а также возглавлял и спонсировал польский «правозащитный» фонд «Открытый диалог».

Ранее Генпрокуратура потребовала национализировать поставщика подшипников.

