Появились данные о спонсоре террористов из «Крокуса»

Mash: спонсор террористов из «Крокуса» пытался покинуть Россию за месяц до атаки
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Спонсор террористов, совершивших атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл», пытался покинуть Россию за месяц до атаки — предположительно, ради встречи с боевиками в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в феврале 2024 года Якубджони Юсуфзоду развернули в аэропорту Стамбула пограничники. После этого уроженец среднеазиатской страны вернулся в Сочи. Известно, что на миграционном учете мужчина состоял нелегально.

Попытка Юсуфзоды посетить Турцию совпала с пребыванием в стране будущих террористов. По данным канала, в республике боевиков готовили к нападению на «Крокус». Так, Шамсидин Фаридуни и Саидакрам Раджабализода остановились в районе Фатиха в центре Стамбула. 2 марта подельники одним рейсом вылетели в Москву.

В самом «Крокусе» во время нападения в марте 2024 года Юсуфзоды не было. Известно, что он переводил террористам деньги незадолго до трагедии. Адвокаты же настаивали на том, что Юсуфзода просто давал деньги в долг «по старой дружбе». Следствие посчитало эту версию неубедительной.

На этой неделе планируется начать допрос обвиняемых в суде, добавили в Mash.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта прошлого года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала и устроили поджог. По информации Следственного комитета, пострадали 609 человек, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести.

На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются в терроризме, остальные — в содействии террористической деятельности.

Ранее террорист из «Крокуса пожаловался на грубое задержание.

Теракт в «Крокус Сити Холле»
