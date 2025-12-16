«Полиграф не нужен»: россияне отказались от сделок с квартирами пенсионеров

Сегодня россияне, желающие приобрести квартиру на вторичке, поставили на паузу только рискованные сделки с недвижимостью. Это затронуло жилье пожилых и одиноких продавцов – к ним относится не более 0,1% от общего числа сделок на рынке, в остальных случаях договоры купли-продажи полностью прозрачные и не представляют никакой опасности, объяснил в беседе с RT почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Так он прокомментировал идею ввести обязательную проверку на полиграфе перед проведением сделок на вторичке. Апрелев подчеркнул, что в большинстве случаев квартиры продают люди, у которых есть другое жилье, и они в него переезжают – проверять их смысла нет.

«Это не люди, которые в преклонном возрасте находятся, это не люди, которые не имеют родственников, а только эти категории подпадают под 0,1% тех рискованных сделок, — пояснил риелтор. — Все остальные 99,9% сделок — все абсолютно понятные, прозрачные, адекватные, они не несут в себе рисков. Поэтому никакого смысла направлять 99,9% на полиграф нет».

Россиянам проще просто отказаться от потенциально рискованных сделок, чем отправлять продавцов на полиграф. Просто на данный момент сделки с недвижимостью пожилых, одиноких граждан с единственным жильем не заключаются из-за угрозы отката.

Сейчас все ждут решения Верховного суда, который может изменить вектор судебной практики в правильном направлении, отметил эксперт. По его мнению, вынесено решение будет 19 декабря.

Напомним, о этого Апрелев отмечал, что в России не наблюдается массового отказа от покупки жилья на вторичном рынке из-за страха жителей пострадать от «схемы Долиной». Наоборот – на фоне снижения ипотечных ставок активность покупателей возросла. Страх россиян ограничивается покупкой квартир у одиноких пенсионеров, а такие объекты не превышают 1% на рынке.

Ранее в Самаре хозяйка продала квартиру по «схеме Долиной» и не смогла вернуть ее через суд.