На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что готов принять Мадуро в Белоруссии

Лукашенко: если Мадуро захочет приехать в Белоруссию, двери открыты
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро в случае отставки может приехать в республику, если пожелает. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь — двери для него здесь открыты», — отметил Лукашенко.

При этом белорусский президент уточнил, что такого разговора с Мадуро никогда не было, потому что он не такой человек, который все бросит и сбежит.

Лукашенко сравнил Мадуро с бывшим лидером Венесуэлы Уго Чавесом, ведь с Мадуро можно договариваться, он человек с сильным характером.

16 декабря Лукашенко направил американскому лидеру Дональду Трампу свои идеи по урегулированию венесуэльского кризиса.

15 декабря директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин заявил, что Россия солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает президента республики Николаса Мадуро.

29 ноября Трамп призвал авиакомпании закрыть для полетов воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее. Венесуэльские власти немедленно отклонили призыв, заявив о необходимости уважения суверенитета, и обратились в ООН с просьбой осудить угрожающее заявление Вашингтона.

Ранее на Западе рассказали, как Венесуэла может ответить на вторжение США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами