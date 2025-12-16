В Амурской области суд вынес приговор местным жителям за крупное мошенничество с соей

Благовещенский городской суд Амурской области признал виновными четырех местных жителей, которые под видом агропредприятия продали несуществующую сою на сумму 38 млн рублей. Сообщение об этом поступило из пресс-службы суда.

Как уточняется, схема преступников была отработана и повторялась многократно. Злоумышленники размещали ложные объявления о продаже крупных партий сои, выдавая себя за успешных фермеров или посредников с собственными складами. При этом они настаивали на полной предоплате, ссылаясь на рост цен или наличие других клиентов, после чего либо не отправляли товар, либо поставляли лишь часть продукции. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, превысил 38 млн рублей.

По данным суда, с 2019 по 2022 год мошенники действовали через созданные или приобретенные ими юридические лица, включая компании «Регион», «Экспо-трейд», «Торговый дом Орион» и «Амур-Агро». Помимо мошенничества по статье 159 УК РФ, суд установил факты использования фирм-однодневок (ст. 173.1 УК РФ) и приобретения оборудования для незаконного доступа к банковским счетам (ст. 187 УК РФ).

Руководитель преступной схемы, организовавший фирму-однодневку и привлекший соучастников, получил восемь лет колонии общего режима и штраф 150 тыс. рублей. Его брат, который находил компании-жертвы и обманывал их представителей, приговорен к двум годам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.

Третий фигурант, формально руководивший отдельными фирмами, получил два года восемь месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Последний соучастник, предоставивший для махинаций компанию «Экспо-трейд», был оштрафован на 450 тыс. рублей и приговорен к двум годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства. Всех осужденных обязали возместить потерпевшим 22 млн рублей материального ущерба.

