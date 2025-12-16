На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Амурской области суд вынес приговор местным жителям за крупное мошенничество с соей

В Амурской области мошенники продали несуществующую сою на 38 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Благовещенский городской суд Амурской области признал виновными четырех местных жителей, которые под видом агропредприятия продали несуществующую сою на сумму 38 млн рублей. Сообщение об этом поступило из пресс-службы суда.

Как уточняется, схема преступников была отработана и повторялась многократно. Злоумышленники размещали ложные объявления о продаже крупных партий сои, выдавая себя за успешных фермеров или посредников с собственными складами. При этом они настаивали на полной предоплате, ссылаясь на рост цен или наличие других клиентов, после чего либо не отправляли товар, либо поставляли лишь часть продукции. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, превысил 38 млн рублей.

По данным суда, с 2019 по 2022 год мошенники действовали через созданные или приобретенные ими юридические лица, включая компании «Регион», «Экспо-трейд», «Торговый дом Орион» и «Амур-Агро». Помимо мошенничества по статье 159 УК РФ, суд установил факты использования фирм-однодневок (ст. 173.1 УК РФ) и приобретения оборудования для незаконного доступа к банковским счетам (ст. 187 УК РФ).

Руководитель преступной схемы, организовавший фирму-однодневку и привлекший соучастников, получил восемь лет колонии общего режима и штраф 150 тыс. рублей. Его брат, который находил компании-жертвы и обманывал их представителей, приговорен к двум годам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.

Третий фигурант, формально руководивший отдельными фирмами, получил два года восемь месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Последний соучастник, предоставивший для махинаций компанию «Экспо-трейд», был оштрафован на 450 тыс. рублей и приговорен к двум годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства. Всех осужденных обязали возместить потерпевшим 22 млн рублей материального ущерба.

Ранее россиянам в преддверии Нового года рассказали о распространенных мошеннических схемах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами