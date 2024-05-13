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На Украине высказались о положении ВСУ под Харьковом

Секретарь СНБО Украины Литвиненко: мы не видим «угрозы наступления на Харьков»

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что «угрозы наступления на Харьков» нет. Об этом он сообщил агентству France Press.

«Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — заявил Литвиненко.

При этом он сообщил, что Вооруженные силы Украины под Харьковом находятся в трудном положении. В Генштабе ВСУ также отметили сложность оперативной обстановки на Харьковском направлении.

Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю взяли под контроль 11 населенных пунктов в Харьковской области. Три из них — поселок Плетеневка, а также села Огурцово и Гатище — находятся в близи Волчанска. Как пишет «Страна.ua», в «серой зоне» также оказались деревни Старица и Бугроватка, которые расположены к западу от города.

12 мая командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что российская армия начала окружать Волчанск и в городе уже начались бои. При этом глава военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили, комментируя ситуацию изданию «Общественное», заявил, что город находится под контролем ВСУ.

Ранее обозреватель американского издания Forbes заявил, что наступление российских войск под Харьковом может быть ловушкой для ВСУ.

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Операция на Украине
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