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Информацию о драке Мбаппе с президентом «ПСЖ» опровергли

L'Équipe: Мбаппе не дрался с главой «ПСЖ», между ними был неприятный разговор

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Benoit Tessier/Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не дрался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает издание L'Équipe.

СМИ пишет, что между футболистом и главой клуба состоялся разговор на повышенных тонах. Он был громким и не самым приятным. Отмечается, что стороны обсуждали финансовый вопрос ухода форварда в мадридский «Реал».

По информации издания Le Parisien, инцидент произошел перед матчем 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза» (1:3). Перед игрой глава клуба спросил у футболиста, почему тот специально не упомянул его в своем прощальном видео. После этого началась драка и «были слышны крики».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было.

Ранее инсайдер сообщил, что Мбаппе отказался от €200 млн из Саудовской Аравии ради «Реала».

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