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Широков назвал единоличного фаворита чемпионата России

Экс-игрок Широков: «Динамо» — единоличный фаворит чемпионата России

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что считает единоличным фаворитом завершающегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) только одну команду — московское «Динамо». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, «Динамо» — единоличный фаворит. Надо быть очень «способными», чтобы в такой ситуации не выиграть чемпионат. И с таким фартом... Все уже очевидно. «Динамо» — чемпион! Только они сами могут проиграть чемпионство», — заявил Широков.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге. За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков.

До конца чемпионата «Динамо» сыграет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов», который состоится 18 мая и начнется в 14:00 по московскому времени, а также сразится с «Краснодаром» — 25 числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» пожелал «Динамо» стать чемпионом России.

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