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Генерал ВСУ объяснил увольнение командующего сил спецопераций

Кривонос: командира Лупанчука уволили из-за разгрома ССО ВСУ на Тендровской косе

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Администрация Президента Украины

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил, что Сергея Лупанчука уволили с должности командующего сил специальных операций ВСУ из-за разгрома россиянами элитного украинского спецназа на Тендровской косе.

«Группа 73 центра была уничтожена. Это был мощный резонанс, который сработал против нового командующего и начальника штаба. Поэтому полковника Лупанчука решили заменить», — заявил Кривонос.

По его словам, Лупанчук ничего не смог добиться на этой должности, так как не обладал достаточным опытом и был назначен командовать силами специальных операций без предварительной подготовки.

9 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Силами специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука. До этого Зеленский рассказал, где ведутся самые «жаркие» боевые действия. Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское — именно на этих направлениях ситуация для ВСУ остается наиболее сложной.

Ранее Зеленский назвал Бога союзником Украины.

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