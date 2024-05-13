В Белгородской области к 1 июля отремонтируют 138 социальных объектов

Более 130 социально значимых объектов в Белгородской области, которые были повреждены во время обстрелов со стороны украинских войск, отремонтируют до 1 июля текущего года. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы субъекта, всего в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) урон получили 218 социально значимых объектов. Он уточнил, что в первый этап восстановления вошли 154 таких строения с невысокой степенью повреждения.

«В планах до 15 июня завершить восстановительные работы на 80 объектах, до 1 июля — на 58, до 1 августа — на семи, до 1 сентября — еще на семи, до 1 октября — на двух», — отметил Гладков.

При этом губернатор Белгородской области подчеркнул, что за устранение небольшого ущерба и благоустройство на территории поврежденных социальных объектов отвечают органы местного самоуправления.

Вечером 13 мая украинские военные при помощи дронов атаковали сразу несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области. Из-за действий ВСУ повреждения получили два автомобиля и одно домовладение. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Гладков рассказал, сколько человек пострадали из-за частичного обрушения жилого дома в Белгороде.