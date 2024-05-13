Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре мать бросила дочь в магазине и скрылась

В Краснодаре ищут мать, бросившую ребенка в магазине

close
100%
Bigbro_krd Краснодар' class="item-image" >
Телеграм-канал Bigbro_krd Краснодар

В Краснодаре полиция разыскивает женщину, которая оставила дочь в магазине и ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел 13 мая, женщина зашла в супермаркет с ребенком, после чего вышла из магазина одна и скрылась. Мать бросила в торговом зале девочку, на вид ей не более трех лет.

Правоохранители устанавливают личности женщины и девочки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодаре женщина поздно вечером оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. Отец девочки отказывался помогать бывшей супруге с оплатой лечения и забирать ее к себе, поэтому она решила оставить ребенка рядом с ним на улице, не ожидая, что он уйдет без нее. Сотрудники полиции вместе с сотрудниками ПДН, приехавшие ночью забрать девочку, нашли в коляске пакет с вещами, однако никаких записок и документов там не было.

Ранее в Ростовской области школьница нашла на дороге трехлетнего мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами