В Краснодаре мать бросила дочь в магазине и скрылась

В Краснодаре полиция разыскивает женщину, которая оставила дочь в магазине и ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел 13 мая, женщина зашла в супермаркет с ребенком, после чего вышла из магазина одна и скрылась. Мать бросила в торговом зале девочку, на вид ей не более трех лет.

Правоохранители устанавливают личности женщины и девочки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодаре женщина поздно вечером оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. Отец девочки отказывался помогать бывшей супруге с оплатой лечения и забирать ее к себе, поэтому она решила оставить ребенка рядом с ним на улице, не ожидая, что он уйдет без нее. Сотрудники полиции вместе с сотрудниками ПДН, приехавшие ночью забрать девочку, нашли в коляске пакет с вещами, однако никаких записок и документов там не было.

Ранее в Ростовской области школьница нашла на дороге трехлетнего мальчика.