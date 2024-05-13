Мбаппе устроил драку с президентом «ПСЖ»

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который уже объявил, что после завершения текущего сезона покинет команду, устроил потасовку с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации СМИ, инцидент произошел перед матчем 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза» (1:3). Перед игрой глава клуба спросил у футболиста, почему тот специально не упомянул его в своем прощальном видео. После этого началась драка и «были слышны крики».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было.

Ранее инсайдер сообщил, что Мбаппе отказался от €200 млн из Саудовской Аравии ради «Реала».