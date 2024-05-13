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Пьяные подростки сломали нос журналисту, решив, что он пытается их сфотографировать

Bild: подростки избили журналиста и сломали ему нос на празднике в Германии

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Paul Zinken/Global Look Press

Молодые люди избили журналиста и сломали ему нос во время праздничных гуляний в Германии, сообщает Bild.

Журналист Флориан Ф. пришел в День отца (9 мая в Германии. — прим. Газета.Ru) в зону отдыха у реки Рур в Хердекке, чтобы добыть фото- и видеоматериалы для местной газеты. Он знал, что в прошлые годы там часто вспыхивали конфликты во время массовых гуляний, но в этот раз сам стал жертвой нападения. К нему подошли молодые люди, которые нарушили запрет на распитие алкоголя в зеленой зоне и решили, что репортер снимает их.

«Они оскорбляли меня и хотели, чтобы я удалил свои фотографии», — рассказал журналист.

Он заверил молодых людей, что не фотографировал их, но подростки не поверили ему. Один из них ударил 22-летнего репортера кулаком, сломав ему нос и оставив синяк под левым глазом. Медики доставили пострадавшего в больницу, а хулиганы скрылись до прибытия полиции.

«На рурских лугах царят агрессивные настроения. Чем больше там молодежи, тем выше вероятность конфликта», — заявил представитель полиции, комментируя инцидент.

Флориан подал жалобу на нападавших, их разыскивают. Для него очевидно, что проблема подросткового насилия в основном связана с отсутствием полицейского контроля. На этой неделе журналисту предстоит хирургическая операция по восстановлению носовой кости.

Ранее спикер городской думы в ХМАО выбил телефон из рук журналистки и чуть с ней не подрался.

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