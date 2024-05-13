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США обвинили в том, что они подводят зависящие от них страны

Экс-глава Всемирного банка Малпасс: США подводят зависящие от них страны

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Jonathan Ernst/Reuters

Вашингтон и его союзники своей политикой подводят государства, благополучие которых зависит от них. Об этом на своей странице в социальной сети LinkedIn написал бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«Слабость США во всем мире ведет к сдаче стран Африки южнее Сахары исламским фундаменталистам, КНР и РФ», — подчеркнул он.

По словам эксперта, за последние несколько месяцев мировая экономика и глобальные институты подверглись катастрофическому воздействию. То же касается сферы геополитики, уточнил Малпасс.

Экс-глава Всемирного банка обратил внимание, что США и их союзники подводят многие зависящие от них страны. В частности, это касается Нигера.

17 марта агентство Reuters сообщило, что правящая военная хунта Нигера разорвала одно из соглашений с США. Речь идет о документе, в соответствии с которым американские военные и гражданский персонал министерства обороны США имели право находиться на территории республики.

Позже журналист газеты The New York Times Эрик Шмитт рассказал, что США решили вывести 1000 своих солдат из Нигера. Это должно произойти в ближайшие месяцы.

25 апреля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о планах американского руководство также вывести военных из Чада. Как он сказал, этот шаг является временным.

Ранее в США обеспокоились из-за успехов РФ в Африке.

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