Ученые усомнились в способности мозга выводить токсины во сне

Ученые из Британского института исследований деменции (UK DRI) при Имперском колледже Лондона обнаружили, что, вопреки одной из ведущих научных теорий, способность мозга избавляться от токсинов на самом деле может быть снижена во время сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

В ходе эксперимента ученые ввели в желудочки головного мозга спящих, бодрствующих и находящихся под наркозом мышей флуоресцентный краситель. Желудочками называются полости в головном мозге, заполненные спинномозговой жидкостью, которая выделяется посредством секреции сосудистыми сплетениями. Исследователи оценивали мозговую активность грызунов, отслеживая миграцию красителя из желудочков в другие области.

Оказалось, что движение жидкостей у спящих мышей замедлялось на 30%, а у тех, кто находился под наркозом — на 50%. Такие результаты противоречат популярной научной теории о том, что во время сна мозг наиболее эффективно самоочищается от токсичных белков и «клеточного мусора».

Исследователи предположили, что аналогичные тенденции будут наблюдаться и у людей. Они также отметили, что очистка мозга протекает и во время бодрствования. Ускорить этот процесс может физическая активность.

По словам ученых, их открытие может стать первым шагом к новому пониманию патогенеза деменции. Нарушение сна — распространенный симптом, с которым сталкиваются люди с этим заболеванием. Результаты исследования позволяют усомниться в том, что болезнь возникает из-за плохого сна, а не является его причиной.

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