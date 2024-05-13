Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВВС США потеряли один бомбардировщик

ВВС США лишились бомбардировщика В-2 Spirit

close
100%
Sra Erin Trower/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские Военно-воздушные силы (ВВС) решили не заниматься ремонтом малозаметного стратегического бомбардировщика В-2 Spirit.Об этом сообщило издание TWZ.

При этом причина поломки американского бомбардировщика неизвестна. Сообщается, что списание самолета произведут в 2025 году, после чего их останется в армии США всего 19 штук.

До этого сообщалось, что в небо Соединенных Штатов (США) поднялись 12 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2. Уточняется, что взлет эскадрильи B-2 Spirit произошел 15 апреля во время финального этапа Spirit Vigilance — согласно плану учений, взлет бомбардировщиков осуществлялся с авиационной базы ВВС США в Уайтмен в штате Миссури. Задачей пилотов стратегических бомбардировщиков был вывод боевых машин из зоны условного ядерного удара и проверка готовности действовать в глобальных операциях.

В сообщении также указано, что стратегические стелс-бомбардировщики являются частью ядерной триады Соединенных Штатов.

Ранее в США назвали число выпущенных Ираном по Израилю беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами