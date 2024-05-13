В МИД Китая заявили о желании развивать здоровые отношения с Южной Кореей

Китайская Народная Республика (КНР) настроена на развитие здоровых и стабильных отношений с Южной Кореей, несмотря на ряд сложностей в двусторонних отношениях. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, сообщает агентство Рёнхап.

«Хотел бы, чтобы мы [Китай и Южная Корея] продолжали идти, глядя друг другу в глаза, без постороннего вмешательства, и, объединив усилия, продвигали здоровые и стабильные китайско-корейские отношения», – заявил дипломат.

Он также пожелал, чтобы Сеул и Пекин продолжали придерживаться целей двустороннего сотрудничества в направлении добрососедства и дружбы, заданного с начала установления дипломатических отношений между странами.

Ван И подчеркнул, что за последние десятилетия государствам удалось достигнуть множества успехов в развитии двусторонних связей. При этом министр отметил, что с тех пор количество «сложностей и вызовов», с которыми столкнулись Пекин и Сеул, резко выросло.

В апреле в Южной Корее тысячи людей пришли на церемонию прощания с пандой Фу Бао, родившейся в стране и уезжающей в КНР.

Ранее МИД Китая призвал к деэскалации между КНДР и Южной Кореей.