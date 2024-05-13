В Минобороны рассказали о работе ПВО над Белгородской областью

Минобороны России сообщило, что 13 мая около 19:30 пресекло попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаки по территории РФ.

Cредствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением дронов. В поселке Совхозный в результате сброса взрывного устройства выбиты окна, посечены фасад дома и забор, также осколками поврежден автомобиль. В селе Новостроевка-Первая дрон атаковал грузовой автомобиль — повреждена кабина. На месте работают оперативные службы.

Также Гладков заявил, что в Белгородской области российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей.

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