Сторонники сохранения Каталонии в составе Испании впервые выиграли выборы

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса впервые выиграла местные выборы в Каталонии, в то время как сторонники независимости автономии потерпели поражение. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это первый раз, когда социалистическая партия выиграла выборы как по голосам, так и по местам. Новый этап, который сегодня открывает Каталония, является этапом для всех каталонцев», — заявил лидер ИСРП в регионе Сальвадор Илла.

При этом авторы статьи отмечают, что победа собственной партии осложняет Санчесу его положение в парламенте, поскольку ИСРП не имеет большинства, из-за чего полагается на поддержку небольших сепаратистских партий в Каталонии. В связи с этим, уверены авторы материала, потеря партией контроля над собственным регионом может привести к правительственному кризису.

До этого сообщалось, что экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, покинувший Испанию в 2017 году, заявил, что выдвинет свою кандидатуру на грядущих парламентских выборах.

Ранее сообщалось, сколько жителей Каталонии хотят выйти из состава Испании.