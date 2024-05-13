Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сторонники сохранения Каталонии в составе Испании впервые выиграли выборы

В Каталонии выступающая против независимости партия впервые выиграла выборы

close
100%
Susana Vera/Reuters

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса впервые выиграла местные выборы в Каталонии, в то время как сторонники независимости автономии потерпели поражение. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это первый раз, когда социалистическая партия выиграла выборы как по голосам, так и по местам. Новый этап, который сегодня открывает Каталония, является этапом для всех каталонцев», — заявил лидер ИСРП в регионе Сальвадор Илла.

При этом авторы статьи отмечают, что победа собственной партии осложняет Санчесу его положение в парламенте, поскольку ИСРП не имеет большинства, из-за чего полагается на поддержку небольших сепаратистских партий в Каталонии. В связи с этим, уверены авторы материала, потеря партией контроля над собственным регионом может привести к правительственному кризису.

До этого сообщалось, что экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, покинувший Испанию в 2017 году, заявил, что выдвинет свою кандидатуру на грядущих парламентских выборах.

Ранее сообщалось, сколько жителей Каталонии хотят выйти из состава Испании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами