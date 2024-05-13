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Названы продукты, разрушающие психическое здоровье детей

Daily Mail: жирные и сладкие фабричные продукты могут вызывать депрессию у детей

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Ультра-обработанная пища (чипсы, газировка, фастфуд, шоколад) может подвергать риску психическое здоровье детей, повышая риск развития ожирения, депрессии и тревоги. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский врач и специалист по здоровому питанию Майкл Мосли.

Ультра-обработанные продукты (УОП) — это пища, произведенная на фабриках или в фастфуд-заведениях из максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. Зачастую такие продукты содержат большое количество углеводов, сахара и жиров.

Мосли объяснил, что злоупотребление такой пищей может привести к нежелательным изменениям в микробиоме кишечника. Это совокупность всех микробов, населяющих орган и обеспечивающих его нормальное функционирование — пищеварение, поддержание иммунной системы, синтез необходимых витаминов из пищи.

Некоторые исследования показали, что компоненты ультра-обработанных продуктов и недостаток клетчатки (полезных растительных волокон) в их составе может привести к запуску воспалительного процесса в организме. Между хроническим воспалением низкой интенсивности и депрессией (а также тревогой) существует взаимосвязь, обусловленная наличием у человека особой кишечно-мозговой оси.

Также негативные изменения в микробиоме кишечника вследствие злоупотребления фастфудом, выпечкой, чипсами и шоколадом может привести к снижению выработки в организме природных антидепрессантов, включая серотонин. Этот фактор также является существенным в патогенезе психических расстройств.

Мосли подчеркнул, что в более значительной степени негативному влиянию УОП подвержены дети и подростки. В молодом возрасте исполнительная функция и самоконтроль недостаточно развиты для того, чтобы отказаться от такой пищи и избежать развития зависимости от нее. Кроме того, кишечный микробиом в детстве и подростковом возрасте более «чувствителен».

Ранее стало известно, от какого «нездорового» фабричного продукта не стоит отказываться.

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