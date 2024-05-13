Назван лучший футболист «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал Константина Тюкавина лучшим футболистом московского клуба в текущем сезоне. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Все-таки он принимает участие во многих голевых действиях команды. А это очень важно. Если нападающий забивать не будет, то действия и старания всей команды иногда проходят впустую. Поэтому выделяю Тюкавина, который хорошо себя проявляет и может принести свой огромный вклад в победу «Динамо» в чемпионской гонке в следующих двух матчах», — заявил Булыкин.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 36 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов и девять результативных передач.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге. За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков.

До конца чемпионата «Динамо» сыграет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов», который состоится 18 мая и начнется в 14:00 по московскому времени, а также сразится с «Краснодаром» — 25 числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» пожелал «Динамо» стать чемпионом России.