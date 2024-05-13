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Премьер Дании пообещала в течение месяца отправить F-16 на Украину

«Страна.ua»: Дания в течении месяца поставит на Украину истребители F-16

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Дания намерена в течение месяца передать Украине истребители четвертого поколения F-16, заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на журналиста немецкой газеты Die Zeit Йорга Лау.

Иные подробности пока не уточняются. В том числе это касается количества воздушных судов, которые Копенгаген планирует отдать Киеву.

12 мая британская газета Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщила, что первые истребители F-16 появятся на Украине уже через несколько недель. По данным издания, это должно произойти к июню–июлю.

До этого бывший заместитель начальника Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что США оказывают на европейские страны давление по вопросу отправки истребителей F-16 в зону конфликта. Как он сказал, американское руководство требует от союзников отодвигать сроки поставок воздушных судов. При этом на публику Вашингтон говорит о необходимости как можно скорее снабдить Киев техникой, подчеркнул офицер.

Ранее Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16.

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