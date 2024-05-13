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Представителя перевозчика упавшего в Мойку автобуса направили в СИЗО

Суд направил в СИЗО представителя перевозчика упавшего в Мойку автобуса

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой 10 мая упал в реку Мойку с Поцелуева моста. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Халилову Джахангиру Адалет оглы меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 10 июля 2024 года», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что следствие просит заключить под стражу начальника автоколонны ООО «Такси» после аварии с автобусом в Санкт-Петербурге.

Авария произошла в пятницу днем, 10 мая. Водитель автобуса Рахматшох Курбонов не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, в результате чего автобус развернулся, врезался в другую машину, пробил ограду и упал в воду. 12 мая Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса сроком на два месяца. Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета РФ изъяли документацию из компании, которой принадлежит затонувший автобус.

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