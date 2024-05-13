В турецкой Аланье погиб россиянин

Тело российского гражданина обнаружили в реке в турецком городе Аланья. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на Генеральное консульство РФ в данном населенном пункте.

По информации журналистов, речь идет о мужчине 1987 года рождения. В материале отмечается, что он упал в реку Дим с плотины высотой 50 метров.

Иные подробности пока не уточняются. В настоящее время сотрудники местных правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

9 мая в горах на территории Киргизии нашли российских туристов, пропавших за день до этого во время перехода из ущелья Иссык-Ата в ущелье Аламуд. К спасательной операции были привлечены 18 сотрудников МЧС республики, им удалось обнаружить путешественников живыми и здоровыми.

8 мая на Маврикии госпитализировали гражданина РФ, который во время купания подвергся нападению неизвестной рыбы. По словам профессора кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Кирилла Кузищина, туриста могла ранить рыба-камень или бородавчатка. Он уточнил, что эта рыба считается самой ядовитой в мировом океане.

Ранее российский турист чуть не лишился ноги из-за нападения акулы на Мальдивах.