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Премьер Британии предупредил о близости ядерной эскалации

Сунак: мир ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо за последние 60 лет

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо за последние 60 лет. С таким заявлением выступил глава британского кабмина Риши Сунак, возложивший вину за это на Россию, сообщает ТАСС.

«Безрассудное поведение [президента РФ Владимира] Путина подвело нас к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с момента Карибского кризиса», — сказал Сунак.

По словам главы правительства, ближайшие пять лет могут оказаться одним из самых опасных периодов для королевства. Сунак также отметил, что оппозиционная Лейбористская партия, которая может прийти к власти по итогам парламентских выборов, не готова обеспечивать безопасность страны.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин послал сигнал странам Запада о том, что РФ не потерпит вмешательства НАТО в украинский вопрос. По словам бывшего разведчика, проведение РФ учений ядерных сил говорит о ее готовности применить оружие подобного типа для защиты своих интересов.

Ранее в Швеции оценили вероятность размещения ядерного оружия НАТО на территории страны.

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