Названа причина смерти каскадера и актера Владимира Жарикова

Российский актер и каскадер Владимир Жариков ушел из жизни из-за последствий инсульта, перенесенного два месяца назад. Об этом рассказала супруга артиста Таифа Жарикова, передает ИА «Регнум».

По словам женщины, на фоне приступа мужчину положили в реанимацию. В результате он пришел в себя, но продолжал оставаться на лечении в больнице.

«Мы видели, как он каждый день угасал в больнице. Инсульт его просто убил», — сказала жена каскадера.

Она добавила, что в больнице актер начал писать биографию. Однако закончить книгу Жариков не успел.

13 мая Союз кинематографистов России сообщил о смерти каскадера и актера Владимира Жарикова. Его не стало еще 10 мая, но информацию некоторое время не распространяли. Мужчине было 85 лет.

За свою карьеру артист принял участие в съемках более чем 80 фильмов. В том числе он работал каскадером при создании таких лент как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Место встречи изменить нельзя» и «Муж собаки Баскервилей». Кроме того, актер исполнил роли в картинах «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и «Десять негритят».

Ранее из жизни ушел актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Клыков.