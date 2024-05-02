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В Белом доме сообщили, что Байден заболел

Белый дом: Байден выступал охрипшим из-за простуды

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Joshua Roberts/Reuters

Президент США Джо Байден на мероприятии в рамках выборной кампании выступал охрипшим и сообщил, что немного простужен. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

«Немного простужен», — приводится в сообщении слова Байдена с полузакрытого мероприятия в Вашингтоне.

также сообщается, что американский лидер говорил несколько охрипшим голосом. ВЫступление продлилось порядка 10 минут.

В марте пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вопрос о наличии деменции у президента Соединенных Штатов Джо Байдена является невероятно оскорбительным.

До этого специальный прокурор Роберт Хёр подготовил доклад, в котором охарактеризовал главу Белого дома как «сострадательного, благонамеренного старого человека с плохой памятью». За два дня до выхода этого документа «правая рука» Байдена Камала Харрис намекнула на готовность возглавить Белый дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач перечислила признаки плохой работы иммунитета.

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